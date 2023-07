En el marco de una sesión especial del Senado, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió a las investigaciones en torno al Caso Convenios.

El secretario de Estado manifestó que “estamos en presencia de actos de corrupción que afectan a los más pobres de este país. No es el momento de darse gustitos personales y tratar de obtener ventajas pequeñas, no se puede descontextualizar frases y conductas y tenemos que tratar de entrar a fondo a los temas para entenderlos y para superarlos”.

“Atacar a otros sin fundamentos, sin saber los antecedentes o con antecedentes parciales o discutibles puede hacer mucho daño y puede que no ayude en nada a fortalecer ni las instituciones, ni a enfrentar los problemas de fondo”, añadió.

En esa línea, aclaró que su responsabilidad “es el Plan Habitacional de Emergencia en primer lugar, porque hay muchas necesidades en el país y aclarar hasta el último detalle de lo que pueda de las irregularidades levantadas y hacer efectivas las responsabilidades administrativas y que el Ministerio Público vea la responsabilidad penal”.

Asimismo, manifestó que “gran parte del problema tiene que ver con la debilidad del Estado”.

“No hay duda de que los hechos que estamos en este momento discutiendo ocurrieron durante este Gobierno y así lo dije ayer. No hemos pretendido atribuir responsabilidad ni tampoco liberar de responsabilidad al Gobierno anterior, sino que hemos relevado que este no es un sistema de asignación de recursos que se inventó ahora, esto viene de antes y lleva por lo menos desde 2019″, agregó.

Medidas

Al respecto, el secretario de Estado detalló las medidas adoptadas en torno al caso.

“La corrupción y la irregularidad se combate con más transparencia y con mayores estándares de probidad. He instruido las siguientes medidas: Hoy día empezó a funcionar un sistema de denuncia interna que cualquier funcionario del MINVU podrá reportar irregularidades que observen el cumplimiento de sus funciones sin temor a represalias por su denuncia”, dijo.

Asimismo, comentó que instruyó a la subsecretaria de Vivienda la construcción de un “sistema de alzamiento voluntario del secreto bancario de todas las cuentas bancarias del MINVU en favor de la Contraloría General de la República y el Ministerio Público“. Así como el envío “de todos los antecedentes sobre irregularidades al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para qué evalué el ejercicio de las acciones penales y civiles que correspondan”.

También, dio cuenta de una “investigación administrativa por cada una de las regiones en que exista cualquier antecedente que lo requiera. Y una investigación también en informática de nuestro Ministerio para aclarar por qué se asignaron correos institucionales a personas que no son funcionarios públicos y queremos saber cuántas hay y de cuándo porque esta es una práctica muy antigua”.

En ese sentido, y en cuanto a la entrega de recursos por parte del Minvu a fundaciones, Montes señaló que “se instaló una práctica que se estaban entregando todos los recursos al comienzo de los proyectos, eso fue un gran error“.

Finalmente, sostuvo que “no voy a renunciar porque me siento con la responsabilidad de sacar adelante el programa de emergencia habitacional“.