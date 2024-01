El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, valoró el rechazo de la acusación constitucional en su contra y nuevamente descartó renunciar a su cargo por el denominado Caso Convenios.

El personero de Gobierno era apuntado por parlamentarios de oposición de tener responsabilidad política por los presuntos hechos de corrupción ocurridos en el traspaso de recursos desde la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de la cartera en Antofagasta a Democracia Viva, fundación vinculada a militantes de Revolución Democrática (RD).

Después de más de dos horas de sesión, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados acogió la cuestión previa del libelo planteada por el abogado del secretario de Estado, Pablo Ruiz-Tagle, quien sostuvo, entre otros aspectos, que el escrito tenía “problemas de forma y fondo”.

De este modo, la corporación rechazó la acusación, ya que se entiende como no interpuesta.

⭕️ AHORA: La Cámara acoge la cuestión previa deducida por el Ministro de Vivienda @carlosmontestwt, con 79 votos a favor, 61 en contra y 1 abstención. La #AcusacionConstitucional se entiende por no interpuesta. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) January 4, 2024

¿Qué dijo Montes?

Al término de la instancia, el ministro Montes confesó, desde el Congreso Nacional y en compañía de autoridades y personeros oficialistas, que estos han sido meses bastante difíciles, “pero yo creo que esto se enfrenta con confianza en la democracia y todos nosotros hemos tenido una gran confianza en la democracia y eso es muy importante: que fortalezcamos la democracia, porque nos permite construir la vida en común“.

Luego, sostuvo que, sin pretender ser infalible, “quiero decirles a ustedes que tengo las manos y la conciencia muy limpia, y eso se los digo frente a todos. Las manos y la conciencia muy limpia. Nunca pensé en dar un paso al costado, que era decisión más fácil probablemente”.

“Yo hace 63 años, de los 77 años que tengo, he estado dedicado al servicio público. He estado desde la Iglesia en tiempos de menor edad, después estuve en La Florida, en la universidad, en las comunas en general, en el Parlamento. Aquí en este Parlamento estuvo 32 años y ahora en el gabinete. He dedicado mi vida al servicio público. Y quiero decir que siento una gran responsabilidad pública, de ética pública“, sentenció.