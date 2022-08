En entrevista con el medio La Tercera, el ministro de Educación Marco Antonio Ávila hizo referencia al auge de temas como la violencia escolar y los alcances de la promesa del Gobierno con la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE).

En cuanto al primer punto, manifestó que, pese a que los manuales de convivencia de los recintos educacionales establecen sanciones, “también necesitamos que los propios establecimientos logren identificar a estos estudiantes y les puedan señalar cómo se aplica”.

Y en esa misma línea, agregó: “Además, necesitamos un compromiso real del mundo adulto. Quemar un bus o incendiar una sala es atentar contra el pueblo, rociar a un profesor con bencina es no creer ni respetar los derechos humanos (…) No estás hablando de jóvenes revolucionarios, sino de una acción irracional, que raya en lo delictual y que no tiene ninguna profundidad política”.

La condonación del CAE

El titular de Educación también fue consultado respecto a cuándo comenzará el proceso de condonación y quiénes serían posibles beneficiarios. Al respecto, afirmó que “todas y todos serán beneficiados en alguna medida con la solución”.