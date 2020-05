El ministro de Salud, Jaime Mañalich, en conversación con CHV Noticias, explicó que el lenguaje bélico utilizado por las autoridades para referirse a la pandemia del COVID-19 “es muy frecuentemente usado” en el mundo de la salud.

El ministro especificó que “en la mentalidad de la salud pública, el lenguaje ha sido siempre de un ataque de agentes externos a nosotros”, por lo mismo, “a los anticuerpos los llamamos defensas y hablamos de ataque viral”.

Asimismo, contó que “el lenguaje militarizado no es extraño, igual como el lenguaje virológico no es extraño a la informática. Son lenguajes validos por universalidad”.

Además, el jefe de la cartera de Salud ejemplificó que “en el mundo de la salud el lenguaje bélico es muy frecuentemente usado y se enseña así a los niños desde el colegio, cuando se les enseñan los anticuerpos, se habla de soldaditos”.

Por lo mismo, el ministro aseguró que lo importante “es entender que el enemigo fundamental que tenemos hoy es un agente externo a nosotros que se llama SARS-COV2 (COVID-19)”.

Por otro lado, declaró que la pandemia del COVID-19 en Chile tiene “curvas de contagio distintas en cada región” y que cada lugar tiene su propia evolución, pero lo que les preocupa “es el numero de casos en la Región Metropolitana que representa cada día no menos del 80% de los casos nuevos”.

En tanto, anunció que la meta del Ejecutivo es que no ocurra un momento en que no haya disponibilidad de recursos para tratar a quienes lo necesiten, como sí ocurrió en Nueva York: “el país donde hay mas recursos de salud por habitantes, nos fueron capaces, porque las medidas de control de salud pública no fueron lo suficientemente enérgicas”, sostuvo el ministro Mañalich.

Las autoridades trabajan para que a fines de junio la capacidad de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) sean “cuatro veces más de las que tenemos habitualmente”, según las palabras del ministro Mañañlich.

Finalmente, llamó a “aguantar heroicamente la cuarentena para disminuir los contagios”.

