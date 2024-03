El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a la renuncia del exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, en medio de la investigación por el Caso Audios.

Cordero explicó en Meganoticias que la violación de secreto que se le acusa al otrora exdirector “se da en el contexto del caso Hermosilla, y se da en caso de lavados de activos y en donde se debe mantener el secreto“.

“Es un delito gravísimo, por las características de la autoridad y por la señal que importa y el rol que cumplimos en la función pública”, agregó.

Asimismo, aclaró que la responsabilidad recae en particular en Muñoz, no así en la institución, ya que es una responsabilidad personal y “no institucional, por eso su renuncia”.

“Por el tipo de delito que se está formalizando, confiar secretos de los funcionarios públicos es grave. Filtrar información afecta el resultado de una investigación”, cerró.

Cabe destacar que Sergio Muñoz será formalizado este próximo martes 19 de marzo.