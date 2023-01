En el libelo acusatorio se responsabiliza al secretario de Estado de conocer las presiones políticas que habría recibido la ex seremi Patricia Hidalgo. "No van a poder encontrar nunca nada que pueda decir que yo tuve alguna presión indebida de ninguna naturaleza. (...) Es más, yo nunca me comuniqué con ella respecto a ese tema. Lo dejo súper claro", aseguró el ministro de Desarrollo Social.