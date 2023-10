Esta mañana, a las afueras del Palacio de La Moneda, el ministro del Interior (s) Manuel Monsalve, valoró los esfuerzos del presidente Gabriel Boric en su tiempo como diputado para superar la crisis social y política producida durante el estallido, a cuatro años de su aniversario este 18 de octubre.

¿Qué dijo?

Consultado por la calificación de “golpe de Estado” no tradicional” señalada por el expresidente Sebastián Piñera, Monsalve aseveró: “Cuando la política no ha dado salidas institucionales, la violencia reemplaza a la democracia (…), eso ocurrió el 11 de septiembre de 1973, cuando sectores políticos no colaboraron para dar soluciones“.

En 2019, continuó el ministro subrrogante, “quien hoy es presidente de la República concurrió a darle una salida a institucional a la crisis política que vivía el país“.

‌El titular de Interior aseguró que este actuar demuestra “su convicción con la democracia” y “con darle salidas pacíficas a las demandas” del país.

‌”Si alguien no hubiese querido que -la crisis- tuviese una salida institucional y democrática, no habría concurrido, como la mayoría de las fuerzas políticas, a una salida que sostuviera el régimen democrático”, selló.