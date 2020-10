(Agencia Uno) – El Gobierno criticó las declaraciones del timonel del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, quién en entrevista con La Tercera dijo que “si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo no salgan a manifestarse y eso no lo diré, porque tiene que progresar el derecho a manifestarse”.

El ministro de Interior, Víctor Pérez, utilizó su cuenta oficial de Twitter para sostener que “el PC parece no entender la democracia donde las reglas del juego son el diálogo y acuerdos, no piedrazos y destrucción”.

Lee también: Teillier y violencia en Plaza Italia: “A Ponce Lerou le rebajaron como 60 millones de dólares la multa. Esos sí que son destrozos”

“A días del Plebiscito, se esperaría que aquellos con responsabilidad política y pública respetaran la democracia, no atentar contra ella incitando la violencia”, recalcó Pérez.

Previamente, el vocero de La Moneda, Jaime Bellolio, enfatizó también en la red social que “la violencia es el camino opuesto a la democracia. Los que no condenan la violencia ni evitan que se produzca, evidencian su desprecio por nuestras instituciones y estado de derecho”.

“Lamento que, a días del Plebiscito, el PC promueva un ataque directo a nuestra democracia”, expresó.

El PC parece no entender la democracia donde las reglas del juego son el diálogo y acuerdos, no piedrazos y destrucción. A días del plebiscito, se esperaría que aquellos con responsabilidad política y pública respetaran la democracia, no atentar contra ella incitando la violencia https://t.co/i6W1QLsJPT — Víctor Pérez (@victorperez_v) October 12, 2020