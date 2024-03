El ministro de Economía, Nicolás Grau, abordó la polémica frase del presidente Gabriel Boric “Más Narbona, menos Craig”. Tras días de dudas, la ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó el miércoles que correspondía a una comparación entre los miembros del Grupo Luksic, Andrónico Luksic Craig y Jean-Paul Luksic Fontbona.

Al ser consultado este domingo sobre si había sido un error la frase planteada por el mandatario, Grau fue enfático en señalar que esta no le ha causado ningún conflicto.

“Una vez que existió ese comentario, mi trabajo como ministro de Economía, que es promover la inversión privada, no ha sufrido ninguna dificultad“, señaló en conversación con TVN.

En esa línea, también señaló que tiene “la mejor opinión e impresión de todos los comentarios que hace el presidente“.

“Nunca un ministro va a comentar las frases buenas ni las otras que haga el presidente“, agregó.

Al ser señalado sobre su impresión o consideración de los Luksic, el ministro aseguró: “No tengo mayor conocimiento de ellos. Con uno de ellos me he juntado a conversar en materia productiva y encontré una conversación interesante”.