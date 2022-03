En el marco de las primeras actividades del Presidente Gabriel Boric, el ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson se refirió a las primeras medidas que tomarán como Gobierno. En ese sentido, adelantó que este lunes comenzaran las gestiones con la Cámara Alta y Baja para priorizar las urgencias en materia legislativa. “Queremos ser un Gobierno que escuche, como nos ha pedido el Presidente Gabriel Boric y en ese sentido, lo primero que vamos a hacer desde Segpres es escuchar, tanto a la Cámara Alta como también a la Cámara Baja”, dijo. Respecto a la polémica que se generó en la votación de la Presidencia del Senado, el secretario de Estado expresó que: “La verdad es que no entiendo muy bien la polémica, tuvimos una conversación con el Presidente del Senado, Álvaro Elizalde, ayer con quien mantenemos una muy buena relación y vamos a seguir teniendo una muy buena relación institucional porque creemos que estamos comprometidos conjuntamente con los cambios que Chile ha venido demandado así que yo al menos, no entiendo muy bien la polémica que se ha suscitado, me es absolutamente ajena”. Asimismo, reiteró que, “es sabido que no contamos con una mayoría en el Congreso en ninguna de las dos cámaras y por lo tanto, es de nuestro interés poder conversar con todos los sectores”.