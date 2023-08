“No puedo negar que (…) en esto tengo un compromiso personal completamente”. De esta forma y visiblemente emocionado se mostró el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, al hablar sobre el Plan Nacional de Búsqueda y el vínculo que tiene con dos tíos de su padre que fueron víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet.

La iniciativa impulsada por el gobierno del presidente Gabriel Boric busca esclarecer las circunstancias de desaparición o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada, de manera sistemática y permanente, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales.

En entrevista con Pauta, el secretario de Estado se refirió a su situación personal, revelando que cuando asumió como ministro “no directamente, sino por otras cosas, comenzaban a tener sentido algunas cuestiones de la biografía. Ese proceso ha sido bien raro para mí”.

Al respecto, dijo que el Plan de Búsqueda le “ha tocado en lo personal. No puedo negar que (…) en esto tengo un compromiso personal completamente”.

La conmoción de Cordero vino cuando, en uno de los encuentros con agrupaciones de personas desaparecidos, vio a una de sus tías.

“Me he reunido creo que con todas la agrupaciones (de familiares de detenidos) y me reuní más de una vez. En una reuniones (…) me reuní con la agrupación de familiares detenidos desaparecidos de Paine, y ellas llegaron con un durazno y una mermelada. En ese momento yo me quebré un poquito… porque sentí volver a mi abuela”, comentó emocionado. “Fue una reunión muy familiar”, agregó.

Luego tuvo un encuentro con una de sus tías, quien llevaba una fotografía de su papá colgada en el pecho, ante lo cual relató de manera conmocionada: “Entonces era un momento de mucha familiaridad, pero también yo estaba asumiendo un rol ahí”.

Finalmente, el ministro dijo que su “principal desafío” al respecto “es cómo los familiares vuelven a creer en el Estado”.

Revisa las declaraciones: