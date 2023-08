Este martes, el ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a la ampliación de la querella presentada por diputados del Partido Republicano a propósito de los presuntos traspasos irregulares realizados desde la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva.

Los republicanos ampliaron el recurso para que ahora el Ministerio Público indague el rol del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y del jefe de asesores del presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi, en el convenio suscrito con la institución ligada a Revolución Democrática.

¿Qué dijo el ministro de Justicia?

En conversación con Cooperativa, Cordero habló sobre las querellas y sostuvo que “se está utilizando como una estrategia política contra altas autoridades. Se está haciendo extremadamente habitual querellarse contra funcionarios públicos respecto a decisiones que adoptaron o respecto de situaciones que no se comparten”.

“Yo he visto la ampliación de la querella. Me parece que ellos ejercieron un instrumento jurídico para hacer una objeción que no es jurídica, sino que más bien política, y eso tiene consecuencias que degradan también el contexto del debate público”, agregó el secretario de Estado.

En esta línea, el abogado recalcó que “el derecho tiene cierta racionalidad y ciertas lógicas, pero cuando usted lo utiliza como herramienta política, usted no sabe los efectos que puede terminar, en que además el evento de la acción, es decir, interponer la querella, es el efecto que produce el daño”.

“Me preocupa que se comience a naturalizar en el debate político nacional el uso de la querella como medio para contrastar o amparar una estrategia política. Para eso está la Fiscalía, que es una institución autónoma responsable. Ellos tienen no solo las instituciones, sino que un gran equipo con este fin y sobre ellos deberíamos estar atentos para detectar si en estos casos hay delitos”, cerró.