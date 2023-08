El ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC) se refirió al eventual paro indefinido de las profesoras y profesores del país. En conversación con Estado Nacional de TVN, el secretario de Estado afirmó que “no puedo garantizar que no va a haber paro, pero puedo garantizar que voy a hacer todo mi esfuerzo por evitar que haya un paro en lo que a mí me corresponde, pero la decisión es de los profesores y profesoras”.

En esa línea, afirmó que “yo esperaría que una movilización como esa, una paralización de actividades, en un contexto como en el que estamos hoy día, con las problemáticas que tienen los estudiantes que enfrentar en el contexto de la reactivación y la recuperación de aprendizajes, con los resultados que tuvimos del Simce (…) yo esperaría que una movilización de esas características sea siempre una solución de última ratio“.

Asimismo, complementó que “cuando se ejercen ese tipo de acciones, tiene que ser algo de última ratio. Creo que hay espacio para el diálogo y para construir distinta a una movilización de fuerza, y espero que no ocurra”.

“Para eso estamos trabajando con el gremio. Hubo una propuesta que hicimos nosotros (…) entiendo que fue muy bien recibida en la asamblea (…) esa es una buena señal de cara a la consulta que viene el miércoles”, dijo.

Eventual suspensión de clases

Por otra parte, el ministro fue consultado por la eventual suspensión de las clases producto del sistema frontal que afecta en la zona centro-sur del país.

En ese sentido, afirmó que “esperamos que no exista ningún niño que mañana pierda clases. Una de las tareas que tenemos en el sistema es darle la mayor estabilidad posible y asegurarnos que todos vayan la mayor cantidad de tiempo a clases”.

Asimismo, informó que hay 55 establecimientos educacionales con algún nivel de afectación a lo largo del país. En esa línea, dijo que “cerca de 13 mil estudiantes se verían afectados de manera directa, pero estamos considerando que no sería necesario suspender clases ni nada por el estilo“.

“Si es que tomamos alguna medida que sea algún tipo de redistribución de los estudiantes o si se logran durante el día resolver las dificultades que ha habido ahí (…) es algo que vamos a revisar durante la tarde con la subsecretaria de Educación y con los seremis de las regiones afectadas“, indicó.

Finalmente, y frente a una eventual suspensión, señaló que en un principio no habría “excepto en estos cuatro que podría haber algún tipo de dificultad y si es que el sistema de emergencia nos solicita algún establecimiento para tareas de albergue“.