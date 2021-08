En medio del trabajo de la Convención Constitucional, continúa la crítica desde el gobierno a la presidenta de la instancia, Elisa Loncón.

Ayer, el ministro vocero de Gobierno se sumó a las críticas de los convencionales de Chile Vamos, ante dichos de Loncón en una entrevista en la que sostuvo no tener “el estándar de Mandela” para hacer un llamado a deponer las armas en La Araucanía.

Si bien la discusión se había centrado entre la constituyente mapuche y la convencional Cubillos en Twitter, rápidamente tuvo reacciones de Bellolio, quien afirmó que “no hay que tener el estándar de Nelson Mandela para condenar la violencia”.

Hoy, cuando la instancia discutía una propuesta de reglamento presentada por la Comisión de Ética, Teresa Marinovic utilizó su intervención para apuntar a Loncón, a quien acusó de ser “incapaz de llamar a deponer las armas en La Araucanía”.

En medio de dicho escenario, la presidenta de la Convención llegó esta mañana al ex Congreso Nacional con siete libros e hizo una invitación abierta “a leer y entender este nuevo paradigma que está aconteciendo en Chile y que nos adecuemos a esta nueva realidad“, destacando el título de Barbara Jones y Christo Brand, Mandela, mi prisionero, mi amigo, y aprovechando de decir que ella es “la presidenta de la convención, no la presidenta de Chile”.

Consultado por los dichos, el ministro Bellolio aseguró que “me he leído varios libros de Mandela, me encanta leer, de hecho, leo alrededor de 24 libros al año, encantado que [Loncón] me mande su lista de libros y pueda leerlos después”.

Sin embargo, sostuvo que “la pregunta es otra: cuál es el rol que tenemos las autoridades cuando nos preguntan si es que acaso avalamos o justificamos la violencia o no” e insistió en que “no se necesita el estándar de Nelson Mandela para decir que hay que deponer las armas (…) ella es presidenta de la convención constitucional y, por lo tanto, tiene un rol muy relevante, ayer perdió la oportunidad de hacer un llamado a la paz“.

