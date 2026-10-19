Ministro Arrau tras manifestaciones por el estallido social: “Esto es delincuencia pura y dura, anarquismo”

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, entregó el balance tras la jornada de marchas y manifestaciones por el aniversario del estallido social.

Tras encabezar el comité policial, la autoridad informó que se registraron 110 detenidos y 14 carabineros lesionados, además de 43 hechos de violencia en la Región Metropolitana y otros sectores del país.

Respecto a la marcha en el centro de Santiago, se estima que participaron entre 2.500 y 2.800 personas.

En cuanto a los arrestados, detalló que 44 fueron por desórdenes públicos, 7 por ley antibarricada, 7 por lanzamiento de objetos, 28 por otro tipo de delitos, 11 con órdenes pendientes, 8 por ley de drogas y 5 por otros delitos en mitigación.

Luego de entregar las cifras, Arrau recalcó que “hay gente que todavía no entiende y confunde las cosas. Ellos son los que hacen estas cosas: delincuentes, antisociales, sociópatas, gente que busca confundir el término de expresión, de manifestación, cosas que se pueden hacer en nuestro país sin afectar los derechos de los demás de manera pacífica, con violencia y con cometer delitos”.

“Esto es delincuencia pura y dura, es anarquismo, es generar desórdenes e inestabilidad; eso es, que nadie trate de ponerle otro nombre”, sostuvo.

Y continuó diciendo: “Acá no hay otro trasfondo y por eso llamo a todo el mundo sin distinción a ser muy claros y no, cuando se habla de estos hechos de violencia, decir ‘sí, pero tal cosa’. Hay que condenarlo, todo el mundo, y trabajar juntos para avanzar en materia de seguridad y tantas otras materias para darle tranquilidad, estabilidad, crecimiento y empleo a nuestro país”.

“Esto de ayer no contribuye en nada y espero que la condena sea transversal, de todos los actores políticos, de todas las comunas de este país (…) porque yo creo y estoy convencido que Chile fue aprendiendo que era muy mala idea validar la violencia o fue mala idea no condenar la violencia en su minuto. Espero que hayamos aprendido eso”, reiteró el titular de Seguridad.

Por último, señaló que la Subsecretaría de Seguridad Pública está haciendo los análisis respectivos para presentar querellas “con el mayor detalle posible contra cada uno de ellos, para que se hagan responsables de los delitos que fueron cometidos ayer”.