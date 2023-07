En un punto de prensa posterior al rechazo de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a los dichos homofóbicos que se dieron por parte de diferentes diputados contra el secretario de Estado.

“Desde el minuto uno se presentaron como argumentos o justificación para acusar una acusación constitucional, pero la buena noticia es que esa mirada no fue la que primó el día de hoy (…). Se reflejó que no prima y que no es mayoría en el congreso la mirada desde la discriminación, sino que primó la necesidad de separar lo que es la evaluación legítima sobre la gestión política de un ministerio, versus la mirada sobre el incumplimiento de la constitución y las leyes de un ministro, versus las motivaciones de carácter homofóbico”.