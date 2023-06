La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió esta jornada al proyecto de ley que busca reintegrar a funcionarios retirados de Carabineros al cuerpo policial.

“Consiste en subir el techo para reclutar funcionarios, que hoy, es 1,5% de la dotación, se sube a 3%”, explicó la secretaria de Estado.

La iniciativa actualmente se encuentra en trámite para ser discutida en la Cámara de Diputadas y Diputados.

En esa línea, la titular de Interior agregó que “se duplica la cantidad de personas que se pueden contratar por esta vía, pero además, se cambian los requisitos e incentivos para estos llamados”.

“Hoy, ese cupo de 877 funcionarios, no se llena porque no hay voluntarias a acudir a este llamado, entonces para que haya más voluntarios, ampliaremos el universo de los convocados, agregando a grupos que hoy no están considerados y ponerles incentivos adicionales para que sea atractivo este llamado a servicio”, señaló.

De esa forma, la autoridad también detalló que con esta iniciativa se va a lograr obtener 1.100 uniformados más en tres años. “Es de fácil implementación, pero dependemos 100% de que este cálculo funcione en la práctica“, sostuvo.

Asimismo, la ministra señaló que van a reducir los requisitos de ingreso en los llamados. “No hay ninguna razón por la cual pedirle más a los (funcionarios) que se reintegran de lo que le pedimos a los que están activos. Lo importante es que hechos los exámenes, pasen los filtros que se le exigen a los activos para que puedan servir”, concluyó.