En medio del debate por la Ley de Usurpaciones, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que “nunca” quiso acuñar el término usurpación “pacífica”.

¿Qué dijo la ministra Tohá?

Al presentar el veto presidencial a la Ley de Usurpaciones, la secretaria de Estado usó el término “usurpación pacífica” para definir aquellos casos donde “no hay violencia e intimidación a las personas y tampoco hay violencia en las cosas”.

Tras las críticas que recibió, Tohá aclaró en Radio Agricultura que “el término correcto es (usurpación) no violenta. Yo nunca he querido acuñar el término pacífica, si alguna vez se me salió, fue porque se me salió no más, pero el término es no violenta y así es en la ley actual también”.

Respecto al tipo de usurpaciones, señaló que una persona o familia que entra en un sitio puede ser violenta y si lo es va a caer en la categoría de usurpación violenta. “Si hace esta usurpación sin amenazar a nadie, sin herir a nadie, sin romper nada, sin generar daño en las cosas, pasaría a ser una usurpación no violenta“.

“(Usurpación no violenta) es el término correcto, no pacífica y en ese caso está cometiendo un delito, en ese caso lo pueden detener, lo pueden desalojar del predio en cualquier momento y la pena va a ser cárcel o multa a juicio del juez“, agregó.

Consultada sobre las voces que afirman que toda usurpación es violenta, manifestó que “es violentar el derecho de una persona, por cierto, pero no es lo mismo hacerlo dañando gente o rompiendo cosas, que hacerlo sin generar ningún daño físico o humano“.