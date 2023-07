La ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió a sus pares de Vivienda, Carlos Montes, y Desarrollo Social, Giorgio Jackson, a propósito de las críticas que han recibido por el Caso Convenios.

¿Qué dijo la ministra Tohá?

“Cuando uno observa cómo ha sido el desarrollo de esta crisis, yo diría definitivamente que los ministros que han sido mencionados han sido parte de la solución y no del problema“, dijo Tohá a ADN.

Respecto al ministro Jackson, señaló que “no tiene nada que ver con su ministerio, ha estado radicado en otras instancias, pero, a propósito de una denuncia que salió recientemente en la región de Atacama referida a dependencias de sus ministerios, la reacción del ministro creo que fue totalmente la adecuada“.

En esta línea, destacó que lo principal es la reacción cuando hay denuncias de posibles casos de corrupción, buscando aclarar los hechos y no encubriéndolos. “Un gobierno, ministerio o partido probo no es aquel donde nunca hay denuncias de corrupción, es aquel que, cuando las hay, actúa de manera adecuada, oportuna, transparente. Busca esclarecer, no encubre cosas, tampoco hace cacerías de brujas”.

Por otra parte, la secretaria de Estado cuestionó a la oposición por condicionar su apoyo a la Reforma Tributaria a la salida de los ministros: “Las objeciones de la oposición con la reforma ahora pasan por el tema de esta fundación, pero 15 días antes era por una cosa distinta y siempre hay un argumento que se va cambiando“.

“Aparentemente, el problema no es ese, el problema viene de antes, en el sentido que, no habiendo hoy día una condición de mayorías de la oposición, ni habiendo tampoco en el país un momento de crisis como hubo en el periodo anterior del gobierno del presidente Piñera, los sectores de oposición vuelve a lo que es su predicamento tradicional, que ojalá los impuestos fueran los más mínimos posibles, ojalá el Estado lo más mínimo posible”, cerró.