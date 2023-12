La ministra de Salud, Ximena Aguilera, destacó que la reciente renuncia de Banmédica y Vida Tres a la Asociación de Isapres no tendrá repercusiones en la tramitación de la ley corta en el Congreso.

Ambas entidades aseguraron que su renuncia se debe a lo “insuficiente” de propuesta presentada por el Gobierno, que pretende adelantar el Índice de Costos de Salud (ICSA) para compensar el impacto del fallo GES en las aseguradoras y que entrará en vigor el 1 de enero.

Al ser consultada sobre el tema, la ministra Aguilera enfatizó en que el interlocutor no es la Asociación de Isapres y que el proyecto de ley se mantiene equilibrado, esperando una pronta aprobación.

La ministra también abordó el adelanto en la entrada en vigencia del ICSA, explicando que este contenido estaba contemplado en la ley corta, pero ante su demora en la aprobación, se tuvo que anticipar en la ley de reajuste.

Ante la pregunta sobre si se dividía la industria de las Isapres afectaría la tramitación del proyecto, Aguilera afirmó que no sienten presiones y que esperan la aprobación de la ley corta.

“Las leyes se establecen entre el Ejecutivo y el Legislativo (…) ellos son la industria que se va a regular, pero no son con quien uno está negociando una legislación que lo regula”, sostuvo.

En tanto, el superintendente de Salud, Víctor Torres, comentó que la decisión de Banmédica y Vida Tres no afecta la fiscalización financiera y que permitirá mejorar las condiciones de las Isapres para cumplir con el fallo sin perjudicar a las personas.

Sobre el ICSA, la autoridad señaló que aún no se ha publicado el indicador y no se ha cerrado el año 2023, por lo que no se puede evaluar su impacto.