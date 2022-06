En conversación con CNN Chile, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se refirió a los anuncios del presidente Boric, en materia de género y corresponsabilidad. Esto en el marco de la Cuenta Pública 2022.

En ese sentido, y respecto al Plan Chile Apoya, la secretaria de Estado, señaló que se fortalecerá la red local ya existente de cuidados como los centros ELEAM y los centros diurnos para personas mayores con demencia.

“Es muy importante la corresponsabilidad y empezar a avanzar en los estándares que establece la normativa internacional para que las mujeres no se vean afectadas en su capacidad o posibilidad de poder desempeñarse laboralmente pero creo es muy importante enlazarlo con el Sistema Nacional de Cuidados. 6 de cada 10 hogares en Chile son liderados por una mujer sola, por una jefa de hogar monomarental y por lo tanto, no hay con quien hacer la corresponsabilidad”, expresó.

Asimismo señaló que esta iniciativa “no es algo que se construye en cuatro años”.

Respecto al postnatal masculino, la ministra sostuvo que primero se dará prioridad a las mujeres que aún no pueden acceder al pre y postnatal. “El actual postnatal no es para todas las mujeres, el 75% del gasto fiscal en postnatal se va a las mujeres de mayor renta. Las que no tienen contrato actualmente no tienen ni pre ni postnatal, son muy pocas las que pueden acceder a ello. Así que una primera prioridad, antes de avanzar en otras áreas, es que todas las mujeres puedan tener acceso a pre y postnatal”, dijo.

“Es importante poder fortalecer la corresponsabilidad en la medida de que avanzamos a un reparto más equitativo de las tareas del hogar. No solamente respecto a la primera infancia, sino que en general”, agregó, señalando que “las 40 horas son fundamentales para la corresponsabilidad”.

“Con las jornadas extendidas y extenuantes de hoy no solo los niños, niñas, las personas mayores con dependencia no pueden ser cuidadas, sino no hay forma de poder cumplir con la carga de cuidados”, zanjó.