La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió a la confusión generada entre las declaraciones que emitió temprano este domingo y lo expresado por la expareja de Jordhy Thompson, Camila Sepúlveda, sobre la supuesta suspensión del juicio en contra del jugador albo.

La información, dada a Chilevisión, indicaba que Sepúlveda había tomado la decisión de no seguir con el proceso debido a la alta exposición mediática y al sentimiento de defraudación al sistema judicial.

“Siempre respetamos la autonomía de las mujeres”, aseguró la ministra, “y en este caso, Camila ha dicho muy claramente que ella no quiere seguir con el juicio, que ha sido mucha la exposición. Y que además se siente defraudada. Digo que lo ha dicho Camila, porque soy integrante del poder Ejecutivo y no puedo referirme a decisiones judiciales por la autonomía de los poderes del Estado. Eso es lo que ha expresado nuestra representada”, afirmó Orellana.

Sin embargo, no pasaría mucho para que la propia denunciante saliera a desmentir haber desistido del juicio en contra del futbolista.

En diálogo con Canal 13 la denunciante señaló que lo dicho por la ministra “es falso” y que no había desistido de nada. “La causa sigue en pie”, aseguró.

“No sé de dónde sacó eso. No he desistido del caso y no lo haré“, corrigió.

Posterior a ello haría lo propio el Ministerio Público, señalando a través de la Fiscalía de Género Oriente que “no obran antecedentes de una suspuesta retracción de la víctima“.

🟣 COMUNICADO: La Fiscalía de Género Oriente señala que en relación con la investigación que sigue en contra de Jordhy Thompson por los delitos de femicidio frustrado y desacato NO obran antecedentes de una supuesta retracción de la víctima. pic.twitter.com/ggZAz9h5vl — Fiscalia Oriente (@fiscaliaoriente) December 24, 2023

Ministra da un paso atrás y corrige

Así, minutos más tarde, sería la misma secretaria de Estado quien corregiría lo dicho más temprano asegurando que una cosa es no apelar a la suspensión de cautelares y otra es no continuar con el juicio.

“Con respecto al caso de nuestra representada, Camila Sepúlveda, me gustaría reiterar que el proceso judicial continúa y desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, a través del SernamEG, vamos a seguir representándola, así como poniendo todos los esfuerzos en su protección y reparación, por supuesto y tal como declaré en la mañana, respetando su voluntad y autonomía”, indicó Orellana.

Asimismo, agregó que “es necesario recordar que una cosa es no apelar a la suspensión del arraigo nacional y otra cosa es no seguir con el proceso judicial, cosa que no se nos ha solicitado“.