Este viernes, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió a la detención del ideólogo del Frente Amplio por violencia intrafamiliar. Al respecto, hizo un “llamado a la responsabilidad a quienes intentan aprovechar políticamente este caso. Yo les puedo caer muy mal, pero les pido que por favor no minen la confianza en la institución que busca representar y defender los derechos de las mujeres ante tribunales, ya que el Servicio Nacional de la Mujer no hace distinción y es importante que las mujeres lo sepan”.

“Actualmente, la ley no le permite a Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género intervenir en un juicio si la víctima no le da el patrocinio, lo que significa que, hasta el momento, como servicio no somos parte del juicio en contra de Carlos Ruiz, debido a que la víctima nos tiene que dar su patrocinio. No pasamos a llevar la voluntad de las mujeres. Por lo tanto, tenemos poco que opinar del proceso judicial, pero eso no quiere decir que no hayamos ofrecido nuestro apoyo, tanto en el juicio como en las medidas de contención y apoyo psicosocial“, agregó la secretaria de Estado.