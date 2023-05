La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, criticó la manipulación y desinformación que hay detrás del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

“Me preocupa, la manipulación y el nivel de desinformación con que este ha sido difundido ha generado un ambiente de alarmismo y miedo que no se condice con la realidad“, señaló.

La secretaria de estado además aclaró que “existen 426 concesiones en áreas protegidas, las que representan cerca del 30 % de las concesiones de acuicultura total del país (…) Quisiera aclarar que la indicación ingresada busca prohibir el futuro otorgamiento de nuevas concesiones en las seis categorías de áreas protegidas del país eliminando la excepción del actual artículo 158 de la Ley de Pesca y Acuicultura que —desde 2002— permite el cultivo en Reservas“.

“La indicación no tiene incidencia alguna en las concesiones vigentes al interior de las áreas”, recalcó.

Más de 10 mil trabajadores se han manifestado contra el proyecto de ley que busca conservar la biodiversidad de la zona salmonera.

Los trabajadores de la salmonicultura se han movilizado exigiendo que no se apruebe dicho proyecto, ya que el trámite incluye una modificación al artículo 158 de la Ley de Pesca y Acuicultura, que elimina a futuro la salmonicultura desde reservas nacionales y forestales.

La ministra, en tanto, indicó “la propuesta del Gobierno NO pone en peligro empleos actuales en la industria salmonera“.

Además, señaló que “como ministra, entiendo la preocupación de las personas de la zona sur. El empleo es un tema sensible y me pongo en su lugar”.

En tanto, el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) será votado este lunes en Comisión Mixta.

