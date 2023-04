La ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry, se refirió a la contingencia relacionada con la tecnología, específicamente en el uso de la Inteligencia Artificial.

La secretaria de Estado se refirió al ChatGPT, el generador de textos de IA que ha generado polémica y cuyo uso fue prohibido en Rusia, China e Italia.

“Es poco creativo, como un alumno mediocre”

Etcheverry comentó en entrevista con Emol TV que cree que la herramienta “es impresionante porque entrega mucho contenido, de una manera muy rápida y muy bien sistematizada”.

Asimismo, aseguró que es un recurso “poco creativo. Como un alumno que es mediocre, un alumno que puede repetir lo que sabe, que puede quizás hacer buenas conexiones, pero que no necesariamente empuja la barrera del conocimiento, ni te sorprende con las respuestas”.

En esa línea, subrayó que lo fundamental para el uso de estas tecnologías es la capacidad de generar “pensamiento crítico y hacernos las preguntas (…) Es entender que lo que la máquina nos responde no es necesariamente una verdad, sino que es un insumo para nosotros construir nuestra propia opinión respecto de las cosas”.

Respecto a los territorios que han prohibido su uso, la autoridad dijo que están “observando con mucho cuidado la reacción de otros países, estamos identificando y siguiendo permanentemente la discusión internacional, pero también nosotros contamos con una política de IA, que hoy día está siendo actualizada y que es un documento vivo que está en constante revisión (…) Es importante observar, es importante estar muy alerta, muy atentos a lo que está ocurriendo y es importante hacerlo a partir de las capacidades que ya tenemos en nuestro país”.

En esa línea, Etcheverry señaló que legislar sobre los usos de la IA “a mí me cuesta imaginarlo, yo siendo abogada (…) Lo que se regulan son los comportamientos, no se regulan las cosas y esa distinción es súper importante. Yo no puedo decir prohíbo el ChatGPT, yo lo que podría decir es que en ciertas circunstancias, ciertos usos podrían o no podrían estar aceptados“.

“Es responsable, desde este ministerio, decir reflexionemos, pensemos, comprendamos. Veamos que nos aporta y a partir de ahí generemos regulaciones (…) Si actuamos sobre la urgencia y decidimos regular ChatGPT con su nombre, pasado mañana va a haber otra cosa, va a haber un nuevo chat”, concluyó.