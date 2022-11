Las autoridades del Ministerio del Interior se refirieron este martes al acuerdo firmado con los camioneros la noche de ayer y que puso término a ocho días de movilización en distintas rutas del país.

“Cuando hay un conflicto no solamente se está resolviendo el problema que en ese instante es contingente, sino que también se están dando señales desde el punto de vista de cuáles son las reglas del juego”, afirmó la ministra Carolina Tohá desde el Congreso.

En esa línea, afirmó que “se tomaron varias definiciones donde el Gobierno fue consistente y que a futuro vamos a mantener. Primero, imperó el estado de derecho, se invocó la Ley de Seguridad del Estado (LSE), se presentaron querellas personales”.

“Segundo, el Gobierno dijo que no era necesario tener al país amenazado para encontrar diálogo y respuestas. De hecho, las respuestas que dimos el lunes fueron lo sustantivo de la solución”, agregó.

En tercer lugar, planteó que el Ejecutivo mantendrá que “hay derecho a manifestarse en el país, pero no cualquier forma de manifestarse es válida. Fundamentalmente bloquear las carreteras o hacer uso de un elemento de fuerza como son los camiones de alto tonelaje no es parte del derecho legítimo de manifestación”.

“El lunes el Gobierno se sentó a conversar y el paro continuó, luego nos volvimos a sentar el viernes y la condición para esa conversación fue el retiro de todos los vehículos de las vías. No conversamos con vehículos obstaculizando las vías. Después del acuerdo, los vehículos se retiraron de las bermas”, puntualizó.

Por otro lado el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, valoró el trabajo conjunto de los distintos Ministerios, Carabineros y el sector privado para encontrar una solución a las problemáticas que planteaban los transportistas.

“Que quede a la población, como lo ha dicho el presidente, el Gobierno siempre va a estar disponible a aplicar todas las herramientas que le da el estado de derecho para mantener el orden y la seguridad pública“, advirtió.

Luego, Monsalve destacó que el Ejecutivo “se ocupó de manera seria de los problemas de seguridad y también de los problemas de costo de combustible. También fuimos claros en que no correspondía que con recursos públicos se resolvieran problemas entre privados”.

“Entendemos que la firma de los acuerdos no es para resolver el conflicto solamente, no es solo para que se hayan levantado los camiones, es para establecer un diálogo sustentable en el tiempo (…) el país no necesita conflictos, sino que nos sentemos a trabajar para resolver los problemas de Chile”, concluyó el subsecretario del Interior.