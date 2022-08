Este jueves, el presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia de la ministra de Desarrollo Social y Familia, Jeanette Vega, luego que se diera a conocer un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) que reveló que su jefa de comunicaciones llamó a Héctor Llaitul luego de que el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) instara a organizar una “resistencia armada” en la Macrozona Sur.

Tras la salida de la ministra Vega, la titular de Salud, María Begoña Yarza confesó estar tranquila ante un posible cambio de gabinete en el Ejecutivo.

“Creo que es el presidente el que toma las decisiones. Yo estoy acá porque el presidente me llamó y me propuso ser ministra de Salud, de la reforma. Yo me siento absolutamente orgullosa de eso y estoy disponible hasta cuando el presidente así lo estime y eso a mi me da tanta tranquilidad, la confianza que también tengo en el presidente”, señaló en conversación con Radio Pauta.

Además, indicó que “mientras esté acá (en el Ministerio), impulsaremos la reforma y, por cierto, todos los temas que tengan que ver con la pandemia y la viruela del mono. En fin, todas las tareas que haya que hacer con el mismo entusiasmo y con la seriedad que tienen esos temas”.

Ante esto, la ministra enfatizó que dentro del Ejecutivo existe “una forma de trabajo que permite siempre ir generando espacios de conversación colectiva, y para nada me siento inhibida, más bien responsable. Ser ministra es un tremendo honor, pero también una tremenda responsabilidad, por tanto, cada vez que tomamos decisiones deben ser lo más responsable posibles y lo más coordinada, colegiada y conversada posible”.