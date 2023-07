Un reportaje publicado por Ciper, reveló que el Ministerio Público mantiene abierta una investigación por posible tráfico de influencias en el Ministerio de Energía, cartera liderada por el ministro Diego Pardow.

“Entiendo la frustración que genera en los señores senadores que no le hayamos hecho saber aquello en su momento“, dijo el secretario de Estado en el marco de la Comisión de Minería y Energía del Senado. Esto luego de que los parlamentarios expresaran su molestia luego de que Pardow no haya informado tales antecedentes.

De acuerdo a la publicación, la Fiscalía mantiene abierta una indagatoria por hechos ocurridos durante la tramitación del proyecto de ley de 2022 que creó un fondo de estabilización para las cuentas de la luz, y que tendrían relación con supuestos contactos irregulares entre funcionarios del gabinete del exministro Claudio Huepe y empresas eléctricas.

En esa línea, el secretario de Estado explicó que “lo que da origen a este reportaje es un oficio de la Policía de Investigaciones (PDI) que llegó a finales de septiembre del 2022, ese fue el único contacto que tuvimos con esa investigación. Nos solicitaron una serie de antecedentes y esos fueron entregados”.

“Entiendo la frustración que genera en los señores senadores, que no le hayamos hecho saber aquello en su momento, les pido la excusa, espero que no haya próxima vez, pero si lo hubiera, personalmente me encargaré de que aquello se conduzca de esa manera”, agregó.

Asimismo, aseguró que realmente “no tengo más antecedentes respecto a la investigación. Esto fue un oficio que fue contestado hace seis u ocho meses atrás, entregando los antecedentes correspondientes, sin perjuicio de que entiendo la frustración que señalan y no volverá a ocurrir“.

“Encantado de mostrarles el expediente. Es público, no hay problema de hacérselo llegar también y si lo estiman necesario, o dedicar una sesión a la discusión de este punto, en especial también. Toda la disposición para cerrar esa diferencia de información”, zanjó.