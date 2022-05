Esta semana el Ministerio de Bienes Nacionales encabezó la primera jornada de planificación 2022-2026 con las y los seremis de todo el país.

La instancia se llevó a cabo en el Centro Cultural Gabriela Mistral y se desarrollará entre este lunes y martes, con la participación de la ministra de dicha cartera, Javiera Toro, y la subsecretaria, Marilen Cabrera.

Durante la reunión las autoridades regionales recibieron un saludo del presidente Gabriel Boric, quien destacó que “la integridad del territorio y el patrimonio fiscal, requieren de una mirada nueva (…) que sea más comprensiva de los desafíos que enfrentamos en un Chile de cambio”.

“La labor que ustedes cumplen es importante y no tengo dudas que liderado por nuestra ministra (…) vamos a poder revitalizar el servicio y salir adelante en estos cuatro años con una visión mucho más justa, mucho más integral del rol que tiene que cumplir este importante Ministerio”, dijo el mandatario.

En tanto, la ministra Toro resaltó que “No nos toca ser un Gobierno de continuidad o de administración. Si lo fuéramos, no sólo no estaríamos teniendo un programa transformador, sino que quizás estaríamos contribuyendo a acentuar las crisis que estamos viviendo como país”.

La ministra tildó a la repartición de “Ministerio del Territorio“, asegurando que “Deberíamos (…) ser puntal de un nuevo Estado, que responde a las necesidades que tenemos hoy día, que también responde a los desafíos que van a ir surgiendo del proceso constituyente”.