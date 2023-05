El Ministerio de Educación (Mineduc) descartó de manera tajante adelantar las vacaciones de invierno ante el aumento de la circulación de virus respiratorios. “En el diseño del calendario escolar de este año las vacaciones aparecen una semana antes, pero no es que se hayan adelantado, porque cada año se diseñan de manera distinta. No se ha adelantado nada. Entre el 3 y el 14 (de julio) son las vacaciones de invierno, precisamente utilizando la evidencia científica y médica del año pasado, porque son las semanas en que se produce la mayor saturación del sistema”, dijo el ministro Marco Antonio Ávila. Por su parte, los expertos aseguran que todavía no se llega al peak de las enfermedades.