Mineduc confirma el retorno a clases en cuatro regiones tras paso del sistema frontal

El Ministerio de Educación confirmó este martes que se retomarán las clases este miércoles 21 de octubre en las cuatro regiones donde habían sido suspendidas de forma preventiva tras el paso del sistema frontal.

A través de redes sociales, el Gobierno informó la reanudación de las clases y señaló que, ante posibles situaciones particulares de los estudiantes, se debe avisar directamente a cada establecimiento educacional.

Revisa las regiones que retomarán las clases este miércoles 21 de octubre:

Región Metropolitana

Región de Antofagasta

Región de Coquimbo

Región de O’Higgins

Este miércoles 21 de octubre se reanudan las clases en las regiones Metropolitana, Antofagasta, Coquimbo y O’Higgins. Infórmate directamente en tu establecimiento educacional ante posibles situaciones particulares. https://t.co/R2JP9UZFXI — Ministerio de Educación (@Mineduc) October 20, 2026

Cabe recordar que la suspensión de clases en estas cuatro regiones se determinó de forma preventiva, debido a que durante esta jornada se concentraría el momento más crítico de las precipitaciones pronosticadas para esta semana.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), podrían caer hasta 35 milímetros en la Región Metropolitana solo durante este martes.