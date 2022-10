A un día de la conmemoración por los tres años del 18 de octubre, día en que comenzó el estallido social de 2019, las ministras de Justicia y de la Segegob, Marcela Ríos y Camila Vallejo, se refirieron al proyecto que busca otorgar un indulto a las personas detenidas en el contexto del estallido social.

La iniciativa no ha avanzado en su tramitación, ya que en el Senado, donde se encuentra lista para ser votada en Sala, no están los votos para aprobarla. Cabe recordar que, inicialmente, el Ejecutivo le otorgó urgencia legislativa, aunque esta no fue renovada.

En esa línea, la vocera de Gobierno consignó a Emol que por el momento no reingresarán la urgencia, “pero estaremos siempre evaluando todo como corresponda para responder esos compromisos programáticos”.

“Sabemos que hay una discusión que no ha todavía tenido los resultados esperados en el Congreso Nacional respecto al indulto, pero seguiremos trabajando en diálogo con los distintos actores para que eso pueda tener una respuesta concreta”, agregó.

Por su parte, la ministra de Justicia sostuvo que “hoy día no es algo que estemos incentivando porque hemos estado teniendo discusiones y hasta que no tengamos noticias y un acuerdo en el Senado no impulsaremos una nueva discusión”.

“Esto requiere grandes acuerdos de todos los sectores y vamos a seguir como Gobierno impulsando esos grandes acuerdos”, zanjó.