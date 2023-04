Cientos de personas están agolpadas en la frontera con Perú para poder salir de Chile. En entrevista con CNN Chile, Carlos comentó que “lo único que estamos pidiéndole al país peruano que nos dé la posibilidad de pasar, porque necesitamos regresar a nuestros hogares (…). A nosotros no nos pueden quitar el libre derecho de regresar a nuestras casas, porque todos somos dignos de llegar a un país. Lo que necesitamos es el canal humanitario que nos saque de aquí de la frontera de Arica hasta Tumbes. Nosotros lo que queremos es regresar a Venezuela, no vamos a utilizar ningún otro país, porque queremos llegar a nuestro destino”. Por su parte, Ana Cristina emplazó al presidente Nicolás Maduro: “Que haga algo, que nos ayude, porque en verdad ya no podemos estar en este plano: toda la vida migrando, migrando, migrando; ya él tiene que ver qué va a hacer, porque nosotros no estamos para seguir llevando esta situación”.