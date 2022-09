La ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ya votó en Ginebra y manifestó que “ojalá las y los chilenos se levanten con ánimo y entusiasmo para votar, porque está en las manos de todos nosotros nuestro futuro y destino. Es fundamental que las y los chilenos vayan a votar, porque todos juntos podemos construir un mejor futuro”. Asimismo, recordó que “bueno, todos saben cuál es mi opción, lo he dicho con claridad, dije que me recordaba a la canción de Pablo Milanés: “No es perfecta, mas se acerca a lo que siempre soñé”.