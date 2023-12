La posibilidad de que la expresidenta Michelle Bachelet se postule nuevamente a la carrera presidencial ha resurgido durante las últimas semanas.

El Partido Republicano y Chile Vamos ven como una opción que la exmandataria presente por tercera vez una nueva candidatura a la presidencia y aseguran que si así fuera buscarán que Bachelet dé explicaciones por la gestión que realizó durante su segundo gobierno.

La encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, publicada este jueves por El Mercurio, mostró a la exmandataria escalando hasta el 10% en la intención de voto, dos lugares más que en noviembre.

En el mismo sondeo, las ministras Camila Vallejo y Carolina Tohá caen uno y dos puntos porcentuales respectivamente, lo que se puede atribuir a sus roles en el Gobierno.

En tanto, desde la centroizquierda esperan que otras figuras del sector pueden desplegarse tras las elecciones municipales de 2024.

¿Qué ha dicho Michelle Bachelet al respecto?

Pese a las especulaciones, la expresidenta ha dicho en varias ocasiones que no tiene la intención de presentarse como candidata por su sector a las elecciones presidenciales de 2025. Pero donde se cierra una puerta, se abre una ventana.

“Yo espero no estar ante ese dilema porque creo que a la democracia le hace bien renovarse“, dijo Bachelet a CNN Chile.

En esa línea, añadió que “cada vez que me han preguntado si quiero volver a ser candidata, yo he dicho que no, porque llegué a la conclusión de que mi vida en las últimas décadas ha sido bastante intensa”.

Hoy su respuesta vuelve a captar la atención pública luego de que José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano, expresara su intención de buscar una tercera candidatura presidencial.

En una entrevista con TVN, el líder de Republicanos además planteó que si la expresidenta se presentara una vez más, no representaría un obstáculo significativo.

Por otra parte, entra el factor plebiscito. El fracaso en obtener una nueva Carta Magna cuya dirección estuvo en la predominancia republicana en el Consejo, se traspasó en alguna medida a su líder natural.

En ese sentido, el analista político Marco Moreno explicó que “cuando hay un vacío de liderazgo, alguien lo ocupa. Eso es lo que probablemente está pasando con la presidenta Bachelet, está ocupando ese liderazgo vaciado de rostros del sector“.

Entre la renovación y el consenso

Diversas figuras se han manifestado en relación con la posibilidad de una nueva postulación de Michelle Bachelet a la presidencia, algunas de ellas destacando el valor que tendría su candidatura para la centroizquierda.

“Cartas presidenciales como Carolina Tohá, Álvaro Elizalde, Claudio Orrego o Camila Vallejo son cartas interesantes desde la centroizquierda o la izquierda, pero ninguno de ellos está a la altura de lo que significaría una nueva candidatura de Michelle Bachelet”, indicó el jefe de bancada de la DC, el diputado Eric Aedo.

El diputado del Partido Socialista (PS), Juan Santana, en tanto, sostuvo que “ella ha dicho que no va a ser candidata presidencial y esa es una opción que hay que respetar“.

Desde el Frente Amplio, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, llamó a los partidos políticos a buscar acuerdos para abordar las prioridades ciudadanas, señalando que la proyección política del sector se determinará tras las elecciones municipales.

“La expresidenta no tuvo ningún tipo de inhabilidad para postular por tercera vez a la última elección presidencial y no lo hizo porque ella estimaba que era momento de nuevos liderazgos”, argumentó la presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic.

La timonel del conglomerado precisó que “ella tiene un interés por ayudar al país, pero estamos a dos años de una eventual candidatura presidencial y me parece que hoy las necesidades y preocupaciones de los chilenos están en otra parte”,

En tanto, el diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, ha acusado a la derecha de intentar bloquear a nuevos candidatos mediante especulaciones, reiterando la necesidad de renovación en la política.

El presidente de Comunes, Marco Velarde, ha anunciado que su coalición presentará a un candidato con identidad propia.

Para la oposición, un nombre cuestionable

N0 obstante, desde la oposición cuestionan los ánimos de la exmandataria para volver a ser candidata, aunque ven con buenos ojos un eventual enfrentamiento entre Bachelet y Evelyn Matthei.

“Me cuesta creer que la expresidenta Bachelet tenga ánimo de ir de nuevo a una candidatura. Repetirse constantemente el plato, creo que no le hace bien a la alternancia que tiene que tener los nombres para enfrentar candidaturas presidenciales”, criticó el diputado de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton.

Por ahora, la incertidumbre y la expectativa política se mantienen mientras los sectores políticos perfilan los posibles contendientes para las próximas contiendas electorales.