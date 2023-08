Los ministros Mario Marcel (Hacienda) y Carolina Tohá (Interior) se refirieron a las críticas que el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, le hizo a la administración del presidente Gabriel Boric a raíz de la situación que ha generado el denominado Caso Convenios.

¿Qué pasó?

Este jueves, el líder gremial sostuvo en entrevista con Universo que el mandatario “es el que tiene la responsabilidad hoy día de sacarnos de donde estamos, porque, de lo contrario, vamos a seguir en un tira y afloje político que no nos ayuda”.

“Cuesta, pero yo creo que más vale ponerse colorado una vez que rosa cien veces y creo que las decisiones hay que tomarlas, para eso nos gobiernan”, agregó.

Respuesta del Gobierno

Durante la promulgación del Royalty Minero en Mejillones, se le consultó al ministro Marcel por los dichos de Mewes. “En mis años en que he seguido en la política no recuerdo a un dirigente empresarial que se pronuncie respecto de la decisión de mantener o no a un ministro en el gabinete. Yo creo que vivimos en un país con un régimen presidencial, donde es el presidente quien define sus equipos de colaboradores y, por lo tanto, me parece que es un tema que no corresponde a un liderazgo gremial”, afirmó.

Por su parte, la ministra Tohá comentó este viernes a Tele13 Radio que “las palabras que se ocuparon, quiero decir, ayer nadie tuvo dos opiniones respecto al contexto y significado que tenían, y yo llamaría a no quitarles peso, porque el tema no es aquí un ministro, otro ministro”.

“El problema es cuando se hacen presiones públicas sobre el presidente de la República, y no de parte de cualquiera, sino que de un mundo que tiene la influencia y el poder que tiene el mundo empresarial, y yo en eso pediría prudencia”, añadió.

Respecto a los dichos de Mewes en sí, Tohá sostuvo que “un sector que es tan poderoso, que es tan influyente, no puede más encima esperar que pueda influir en los cambios de gabinete y presionar en los cambios de gabinete. Creo que ahí hay que saber también cuándo uno tiene que quedarse en silencio, cuándo tiene que omitir ciertos temas, cuándo hay que buscar con discreción salirse de ciertos debates, porque lo que se genera, sino en la sociedad, es que se debilitan las instituciones”.

“Los que salimos a resistir estas presiones, no salimos a defender al ministro Jackson, salimos a defender la institución de la Presidencia de la República, que es importante para todos los chilenos y no solo para el presidente Boric, no solo para el Gobierno actual, también para los futuros gobiernos”, sentenció.