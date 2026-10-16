Metro y Municipalidad de La Florida suscriben convenio de seguridad para prevenir delitos, fiscalizar y coordinar operativos

Metro de Santiago y la Municipalidad de La Florida suscribieron un convenio de colaboración en materia de seguridad.

La actividad se realizó en la estación Vicuña Mackenna, que conecta las líneas 4 y 4A, y participaron el gerente general de Metro, Felipe Bravo; el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, y representantes de Carabineros.

La iniciativa, según explicó la empresa, tiene como objetivo “fortalecer la prevención del delito, coordinar operativos de seguridad y fiscalizar el comercio ilegal y otras incivilidades en las estaciones y sus entornos”.

Asimismo, facilitará el intercambio de información y el desarrollo de estrategias conjuntas en torno a la prevención.

Con la alianza firmada este viernes, el tren subterráneo ya suma 11 municipios con convenios de seguridad.

El alcalde Reyes destacó que la firma “viene a fortalecer un trabajo colaborativo entre nuestros funcionarios municipales, seguridad de Metro y Carabineros, que es fundamental para entregar más seguridad y tranquilidad a los usuarios de Metro y a nuestros vecinos, tanto en el entorno, como ocurre hasta ahora, pero también, gracias a este acuerdo, al interior de sus estaciones”.

Seguridad: Metro entrega balance

Por otro lado, Metro de Santiago entregó resultados sobre el trabajo de seguridad junto a las municipalidades, Carabineros y el Gobierno.

Según señalaron, entre enero y septiembre de este año, la percepción positiva de seguridad llegó al 68%, en comparación con el 61% registrado en el mismo período de 2025 y al 40% de 2022.

A ello se suma que la Tasa Total de Delitos por millón de pasajeros disminuyó de 1,64 a 1,25, cifra que equivale a una disminución de 24%.

Sobre el comercio ilegal en la red subterránea y sus alrededores, entre enero y septiembre de 2026 se llevaron a cabo 2.499 decomisos de mercadería.

De acuerdo con el gerente general de Metro, Felipe Bravo, los resultados son muestra de “un trabajo sostenido que combina la labor de nuestros equipos de seguridad, la incorporación de tecnología y la coordinación con Carabineros, la PDI y los municipios”.

La firma con La Florida, continuó diciendo, “nos permite fortalecer esa colaboración y actuar de manera más coordinada frente al comercio ilegal y otras incivilidades, tanto en nuestras estaciones como en sus entornos”.