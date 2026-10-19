Metro restablece servicio en estación Franklin de Línea 2 tras emergencia médica

La tarde de este lunes, Metro de Santiago informó el cierre temporal de la estación Franklin de la Línea 2 debido a una emergencia médica, lo que también provocó la suspensión de la combinación con la Línea 6.

A través de sus redes sociales, la empresa comunicó inicialmente que la estación se encontraba cerrada y sin detención de trenes.

Posteriormente, el servicio en la estación fue restablecido, por lo que los pasajeros pueden volver a utilizarla.