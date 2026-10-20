Metro de Santiago restablece servicio en Línea 1 tras cierre de estaciones por emergencia médica

Metro de Santiago informó la normalización del servicio en Línea 1 tras el cierre de dos estaciones debido a una “emergencia médica”.

Las estaciones Universidad Católica y Santa Lucía se mantuvieron cerradas y sin detención de trenes por alrededor de dos horas.

10:17 hrs. 🟢 Se normaliza el servicio de trenes en #L1 — Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 20, 2026

Debido a la situación, Metro entregó un justificativo para trabajadores y estudiantes que lo necesiten.

El documento señala que “alrededor de las 8:05 horas, la Línea 1 presentó una interrupción parcial del servicio, operando únicamente entre San Pablo – U. de Chile y de Baquedano – Los Dominicos. Esta situación generó mayores tiempos de espera y afectó los desplazamientos habituales, provocando retrasos en la llegada de los pasajeros a sus destinos”.

08:14 hrs. Por emergencia medica, las siguientes estaciones se encuentran sin servicio de trenes:

❌U. Católica

❌Santa Lucia — Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 20, 2026

“Dicha información fue transmitida a través de sonorización en estaciones y trenes, reforzada por personal en terreno, además de ser difundida también por nuestros canales de comunicación, tales como pantallas informativas digitales de acceso y en andenes, redes sociales, página web, aplicación para teléfonos, en comunicación paralela con nuestros ejecutivos de call center, quienes cuentan con información actualizada del estado del servicio”, añade.

Desde el tren subterráneo expresaron su “compromiso para apoyar a nuestros clientes y a la ciudad en sus desplazamientos y minimizar el impacto, dentro de lo posible, de fallas tanto internas como externas a Metro”.