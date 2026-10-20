Metro activa “programa lluvia” en líneas 1 y 2 por llegada del sistema frontal a la Región Metropolitana

Metro de Santiago activó el “programa lluvia” en las líneas 1 y 2 debido al sistema frontal presente en la Región Metropolitana.
Con esto, los trenes circularán a menor velocidad, detalló la empresa.
“Ten en cuenta esta información para planificar tu viaje“, señalaron.
06:49 hrs.☔️ A partir de este momento se establece programa lluvia en #L1 y #L2 , por lo que los trenes circularán a menor velocidad. Ten en cuenta esta información para planificar tu viaje.
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 20, 2026
Para este martes 20 se encuentra vigente una alerta de la Dirección Meteorológica de Chile (MDC) por “precipitaciones moderadas a fuertes en corto período de tiempo” entre las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.
También hay otra alerta por tormentas eléctricas en zonas de las regiones Metropolitana, O’Higgins y Maule.
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