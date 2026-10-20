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Metro activa “programa lluvia” en líneas 1 y 2 por llegada del sistema frontal a la Región Metropolitana

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Metro activa “programa lluvia” en líneas 1 y 2 por llegada del sistema frontal a la Región Metropolitana/Agencia Uno

Metro de Santiago activó el “programa lluvia” en las líneas 1 y 2 debido al sistema frontal presente en la Región Metropolitana.

Con esto, los trenes circularán a menor velocidad, detalló la empresa.

“Ten en cuenta esta información para planificar tu viaje“, señalaron.

Para este martes 20 se encuentra vigente una alerta de la Dirección Meteorológica de Chile (MDC) por “precipitaciones moderadas a fuertes en corto período de tiempo” entre las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

También hay otra alerta por tormentas eléctricas en zonas de las regiones Metropolitana, O’Higgins y Maule.

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