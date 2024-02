Andrés Mondaca, meteorólogo de la Dirección Meteorológica (DMC), conversó en Hoy Es Noticia de CNN Chile, acerca de la alerta por altas temperaturas en la zona centro sur. En ese contexto, detalló que durante este martes desde El Maule hasta Los Ríos las temperaturas bordearon desde los 35° C a 38° C, especialmente en los sectores Precordilleranos y del Valle. “A partir de mañana hay un ligero descenso en estas temperaturas máximas, pero de todas maneras vamos a continuar bajo un aviso por temperaturas que van a estar oscilando entre los 32° C hasta los 35° C en este mismo tramo”, señaló.