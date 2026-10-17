Meteorología emite alerta por precipitaciones moderadas a fuertes en cinco regiones: ¿Cuándo será y en qué zonas lloverá?

Tras una breve pausa en las complejas condiciones del tiempo durante este fin de semana, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica ante la llegada de un nuevo sistema frontal que afectará a la zona central del país.

Junto a esta alerta, también se mantienen avisos por probables tormentas eléctricas.

De acuerdo con los pronósticos del portal Meteored, se prevé que las precipitaciones regresen este lunes 19 de octubre.

Junto con el sistema frontal, hay probabilidad de la caída de granizo acompañado de tormentas eléctricas, entre el lunes 19 y el miércoles 21 de octubre para algunos sectores de la Región Metropolitana, similar al episodio que vivió Santiago durante la semana.

Alerta por precipitaciones moderadas a fuertes

Este sábado, la DMC presentó una alerta por precipitaciones “moderadas a fuertes en un corto periodo de tiempo” desde la tarde del martes 20 de octubre hasta la noche de la misma jornada.

Según detalló el organismo, los montos estimados de agua caída oscilarán entre los 15 hasta los 35 mm, según la zona geográfica.

El aviso del organismo abarca cinco regiones del país: