Meteorología actualiza alerta por lluvias en cinco regiones: Se prevé la caída de hasta 40 mm de agua

Tras el anuncio de fuertes lluvias desde este lunes 19 que podrían extenderse hasta el miércoles 21 de octubre, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su alerta de “precipitaciones moderadas a fuertes en corto período de tiempo” para cinco regiones del país.

Según lo informado, esta alerta rige desde la tarde hasta la noche del martes 20 de octubre.

Frente a este nuevo escenario de lluvias intensas, las autoridades reiteraron el llamado a la población a seguir las recomendaciones de seguridad entregadas por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Asimismo, recomendó mantenerse informados sobre eventuales anegamientos urbanos, interrupciones de conectividad o riesgos en zonas precordilleranas, revisando las actualizaciones oficiales a través de la aplicación Meteochile y su sitio web institucional meteochile.gob.cl

Las regiones que se verán afectadas

Región de Coquimbo

Cordillera Costa: 15-25 mm.

Precordillera y valles precordilleranos: 20-30 mm.

Región de Valparaíso

Cordillera Costa: 25-35 mm.

Precordillera y valles precordilleranos: 25-25 mm.

Región Metropolitana

Cordillera Costa: 25-35 mm.

Valle: 20-30 mm.

Precordillera: 25-25 mm.

Región de O’Higgins

Cordillera Costa: 20-30 mm.

Valle 30-40 mm.

Precordillera: 30-40 mm.

Región del Maule

Valle: 25-35 mm.

Precordillera: 25-35 mm.