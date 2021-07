La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, y el vicepresidente de la misma, Jaime Bassa, se reunieron este martes con el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, luego que el Consorcio de Universidades del Estado pusiera a disposición todas sus “sedes e infraestructura de Arica a Puerto Williams”.

Una vez concluido el encuentro, Bassa advirtió: “tenemos toda la disposición a que las cosas funcionen para que la Constituyente sesione en el Congreso Nacional mañana, miércoles, pero si las condiciones no están -sanitarias, tecnológicas, etc.-, vamos a sesionar en la Universidad de Chile. Lo que no vamos a permitir es que por errores técnicos, entre comillas, la Constituyente no puede empezar su trabajo”.

Para asegurarse de que las condiciones tecnológicas estén garantizadas, esta jornada la mesa de la CC concurrirá hasta el ex Congreso acompañada de los equipos técnicos de la Universidad de Chile, quienes entregarán una segunda opinión sobre el funcionamiento de las instalaciones.

“No podemos permitirnos un bochorno como el de ayer nuevamente”, manifestó Bassa.

Lee también: Elisa Loncón y definición de quórum de 2/3 para la Convención: “Tiene que pasar por el Congreso”

Por su parte, la presidenta de la CC agradeció el gesto de la Universidad de Chile y dio a conocer que acordaron mantener una “colaboración permanente”, más allá del incidente que frustró las sesiones iniciales de la Convención. Se trata de “una colaboración informativa y pedagógica” a través del canal de TV de la casa de estudios.

En tanto, Vivaldi destacó que “la razón de ser de las universidades públicas es precisamente servir al conjunto del país, servir al bien común del país”.

Descoordinación

Por otra parte, el vicepresidente de la CC denunció que el Gobierno cambió de manera unilateral el lugar y la hora a la que estaban citados los convencionales este martes.

“Ayer, en la reunión que tuvimos con la Secretaría Ejecutiva y con la Segpres, acordamos citar a los constituyentes para hoy a las 10:00 de la mañana, en el Congreso Nacional, para iniciar el proceso de fichaje y acreditación técnica, y los procesos de levantamiento de información sanitaria. Y a pesar de ese acuerdo que habíamos tomado ayer, la Secretaría Ejecutiva envió un correo citando a las 11:00, no a las 10:00, y en el Palacio Pereira, no en el Congreso Nacional“, relató

“Ese tipo de descoordinaciones son inaceptables y son las que están obstaculizando la normalización y la instalación de la Constituyente”, agregó Bassa.