Bulnes critica a la derecha por obligarla a asistir a la Comisión de Ética y rechazar su reemplazo pese a tener cáncer

La diputada independiente expresó su frustración por la negativa a ser reemplazada en la Comisión de Ética, alegando que la decisión de los parlamentarios de oposición pone en riesgo el funcionamiento de la misma.

Esta tarde, la diputada Mercedes Bulnes expresó su descontento tras el rechazo de su reemplazo en la Comisión de Ética por parte de los parlamentarios de oposición, quienes votaron en contra de la incorporación de Patricio Rosas (FA).

En un video publicado, la legisladora cuestionó las razones detrás de esta decisión, especialmente dado el tratamiento contra el cáncer que está enfrentando.

“Nuevamente la derecha rechazó mi reemplazo en la Comisión de Ética. ¿Por qué? Me pregunto, ¿por qué quieren que la Comisión de Ética quede empatada? ¿Por qué quieren que la Comisión de Ética no pueda funcionar de la manera que se debe? ¿Por qué rechazan?”, cuestionó Bulnes.

La diputada agregó que está lidiando con una enfermedad prolongada y difícil, que le impedirá asistir a la Cámara durante al menos uno o dos meses debido a licencias médicas.

Además, Bulnes subrayó la idoneidad de su reemplazo propuesto, destacando su prestigio y ecuanimidad.

“Saben que estoy enferma, saben que mi enfermedad es larga y difícil, saben que por lo menos en un mes o dos meses no voy a poder asistir a la Cámara por mis licencias. ¿Y por qué rechazan? Porque el diputado Patricio Rosas es impecable, es un hombre con gran prestigio, ecuánime. Entonces yo me pregunto, ¿el rechazar es porque quieren que la Comisión de Ética no funcione? Eso es lo que me pregunto y creo que es una pregunta válida”, concluyó Bulnes.