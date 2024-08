“Mentiroso patológico”: El tenso round entre Emilia Schneider y Johannes Kaiser por la situación de TVN

El diputado aseguró que supuestamente Schneider habría presionado al presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal, lo que fue desmentido tajantemente por la diputada.

Un tenso momento se vivió a través de redes sociales entre la diputada Emilia Schneider (FA) y el diputado Johannes Kaiser (Ind) a raíz de supuestos rumores sobre la situación al interior de TVN.

El parlamentario compartió una infografía donde se indica que, supuestamente, estaría peligrando la situación del periodista Santiago Pavlovic tras la emisión de un reportaje de Informe Especial sobre los niños trans en Chile.

Cabe señalar que, a pesar de la gráfica compartida por el diputado, ningún medio de prensa ha publicado ninguna información que apunte a un eventual despido del periodista.

En su cuenta de X -antes conocido como Twitter- Kaiser aseguró que “quiero advertir a Francisco Vidal que el eventual despido de Santiago Pavlovic probablemente concluya con un presupuesto para TVN rechazado y la exigencia de su salida. TVN tiene la obligación legal de garantizar la independencia de sus contenidos”.

“Respecto de Schneider: el intento de censurar a un periodista es un escándalo. De confirmarse que ha ejercido presiones, deberá atenerse a las consecuencias“, indicó.

Quiero advertir a Francisco Vidal que el eventual despido de Santiago Pavlovic probablemente concluya con un presupuesto para TVN rechazado y la exigencia de su salida. TVN tiene la obligación legal de garantizar la independencia de sus contenidos. Respecto de Schneider: el… pic.twitter.com/0q3UG55Izd — Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) August 11, 2024

La respuesta de Schneider y la nueva réplica de Kaiser

Fue la propia Schneider la que replicó a la interpelación a través de la misma red social. La diputada escribió: “Mentiroso patológico. Todo esto es falso. No he ejercido ninguna presión, ni siquiera tengo el número de Francisco Vidal. No hemos tenido ningún tipo de contacto”.

“Nuevamente el diputado difunde mentiras. Johannes Kaiser, si insistes en esta difamación voy a tomar acciones”, añadió.

Mentiroso patológico. Todo esto es falso. No he ejercido ninguna presión, ni siquiera tengo el número de Francisco Vidal. No hemos tenido ningún tipo de contacto. Nuevamente el diputado difunde mentiras. @Jou_Kaiser si insistes en esta difamación voy a tomar acciones. https://t.co/TUBDj08vaf — Emilia Schneider (@emischneiderv) August 11, 2024

Finalmente, sería el parlamentario el que respondería indicando que”y puede tomar todas las acciones que desee, pero le recomiendo no caer en el delito de injurias”.

“Por otro lado: si se llegase a confirmar lo denunciado, las acciones las tomaré yo. Buenas noches“, remató.