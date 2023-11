El guitarrista de Rage Against the Machine (RATM), Tom Morello envió un sentido mensaje de despedida a Joan Turner de Jara, conocida como Joan Jara, quien murió este domingo a los 96 años.

En su última visita al país, en el marco de la conmemoración por los 50 años del golpe de Estado que se realizó en el Palacio de La Moneda, el músico estadounidense compartió con la destacada bailarina y donde se lograron tomar una fotografía la cual compartió en esta ocasión para despedirse.

En su cuenta de X, Morello escribió: “Descanse en paz Joan Jara, viuda de Víctor Jara. Una luchadora de toda la vida por la justicia y los derechos humanos, falleció a los 96 años”.

El músico además destacó en su publicación, que finalmente esté próximo 28 de noviembre, el asesino de Víctor Jara, Pedro Barrientos, será extraditado de Estados Unidos y esto gracias a los esfuerzos realizados por la activista cultural y política.

Joan Jara destacó como incansable defensora de los derechos humanos y la democracia. Fundó la Fundación Víctor Jara, una institución dedicada a preservar y difundir la obra del reconocido cantautor chileno, Víctor Jara, quien fue su esposo.

Rest in peace, Joan Jara, Victor Jara’s widow. A lifetime fighter for justice & human rights she passed away at 96. On Nov. 28 Jara’s murderer will finally be extradited from the US thanks to her efforts. pic.twitter.com/9qDQbiwBEG

— Tom Morello (@tmorello) November 13, 2023