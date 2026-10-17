Megarreforma del Gobierno es publicada en el Diario Oficial: ¿Qué medidas comenzarán a regir en noviembre?

Este sábado 17 de octubre fue publicada en el Diario Oficial la Ley 21.850 sobre Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social.

La megarreforma del Gobierno fue promulgada hace una semana y esta jornada llegó a su paso final previo a la entrada en vigor de las principales medidas.

Entre ellas se encuentran disposiciones para financiar la reconstrucción de zonas afectadas por incendios forestales, además de modificaciones en el ámbito tributario e incentivos a la inversión.

Megarreforma: Las medidas que comenzarán a regir en noviembre

Entre las principales normas que comenzarán a regir en noviembre se encuentra la ampliación en $400 mil millones del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios.

Con eso, llegará a $1,2 billones y, además de Valparaíso, incluirá las regiones de Ñuble y Biobío.

A ello se suma el crédito tributario para empresas que exportan servicios basados en el conocimiento, el cual equivale al 15% de determinadas remuneraciones.

También están las modificaciones a la franquicia tributaria del Sence. Desde noviembre, el financiamiento máximo será del 80% del costo de la capacitación para trabajadores y trabajadoras con remuneraciones de hasta 25 UTM; de 50% para quienes ganan entre 25 y 50 UTM y de 15% para quienes ganan sobre 50 UTM.

Adicionalmente, están las sanciones por el mal uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos. Dicha conducta podría constituir una infracción grave a la probidad, pudiendo derivar en destituciones en los casos que correspondan.