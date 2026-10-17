Megarreforma del Gobierno es publicada en el Diario Oficial: ¿Qué medidas comenzarán a regir en noviembre?

Este sábado 17 de octubre fue publicada en el Diario Oficial la Ley 21.850 sobre Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social.
La megarreforma del Gobierno fue promulgada hace una semana y esta jornada llegó a su paso final previo a la entrada en vigor de las principales medidas.
Entre ellas se encuentran disposiciones para financiar la reconstrucción de zonas afectadas por incendios forestales, además de modificaciones en el ámbito tributario e incentivos a la inversión.
Megarreforma: Las medidas que comenzarán a regir en noviembre
Entre las principales normas que comenzarán a regir en noviembre se encuentra la ampliación en $400 mil millones del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios.
Con eso, llegará a $1,2 billones y, además de Valparaíso, incluirá las regiones de Ñuble y Biobío.
A ello se suma el crédito tributario para empresas que exportan servicios basados en el conocimiento, el cual equivale al 15% de determinadas remuneraciones.
También están las modificaciones a la franquicia tributaria del Sence. Desde noviembre, el financiamiento máximo será del 80% del costo de la capacitación para trabajadores y trabajadoras con remuneraciones de hasta 25 UTM; de 50% para quienes ganan entre 25 y 50 UTM y de 15% para quienes ganan sobre 50 UTM.
Adicionalmente, están las sanciones por el mal uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos. Dicha conducta podría constituir una infracción grave a la probidad, pudiendo derivar en destituciones en los casos que correspondan.
¡Ya es ley! 🇨🇱
Hoy se publicó la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social.
Estos son algunos beneficios que llegan directo a ti y a tu familia:
🔨🧱 Se destinarán $400 mil millones más para reconstruir las viviendas destruidas por los incendios en Ñuble, Biobío y Valparaíso.
🏠 Durante un año podrás comprar una vivienda nueva sin pagar IVA, si es primera venta, tiene recepción municipal definitiva antes de la publicación de la ley y el vendedor se acoge.
🏡 Si tienes 65 años o más, puedes quedar exento del 100% de las contribuciones de tu vivienda principal.
🎓 Si debes el CAE y tu garantía fue ejecutada, en los primeros 90 días podrás pedir a Tesorería un convenio de pago con pie inicial y hasta 48 cuotas. Si estás en mora sin garantía ejecutada, podrás reprogramar una vez, sin nuevos intereses.
Y más medidas para impulsar el desarrollo del país y las oportunidades de los chilenos. 🙌
#AhoraLeTocaAChile
— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) October 17, 2026
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