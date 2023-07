La Universidad de Santiago (Usach) abrió un sumario en contra de Alberto Mayol, académico de la casa de estudio desde hace casi 10 años, por presuntas irregularidades en el proceso administrativo de un posgrado en España.

El rector de la Usach, Rodrigo Vidal, accedió destituir a Mayol tras una recomendación del fiscal del sumario. El académico, tras presentar sus descargos, espera que la comisión evaluadora del caso decida no acoger la decisión que podría dejarlo fuera.

El caso también tiene una arista judicial, ya que el sociólogo recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago debido a una baja en los viáticos de su trabajo en España. La corte acogió su recurso y declaró ilegal la acción, pero la universidad apeló y ahora será la Corte Suprema la que deberá revisar el recurso.

“Quieren dañar mi reputación”

En conversación con La Tercera, el también excandidato presidencial acusó que existiría una persecución. “Ha habido denuncias y situaciones en la universidad respecto de otras personas que han recibido amenazas, presiones (…). En la elección anterior se amenazó a una de las decanas que estaba muy cerca de uno de los candidatos en competencia contra Vidal”, dijo, y aseguró que existe un historial de “situaciones delicadas y dentro de eso yo mismo recibí una amenaza por parte de Vidal en la elección a rector anterior“.

Respecto a su caso, afirmó que debido al “largo historial de situaciones conflictivas” relacionadas con Vidal, “parecía obvio que iba a ocurrir algo“: “A mí el rector me pidió en su momento, hace muchos años, que yo lo apoyara, que me sumara a su comando, y yo le dije que no tenía ninguna razón para cambiar mis apoyos que tenía en ese momento (…). Después me pidieron que no perseverara con columnas de opinión respeto de la situación de la universidad, que no me metiera en este tipo de temas”.

En esta línea, apuntó a temas políticos: “Hay una cosa que es evidente. El apoyo político del rector para llegar a serlo es Revolución Democrática. RD en solo seis meses que estuve en política me hicieron dos procedimientos con juicios sumarios. Entonces, con dos escenas previas, tengo que hacer la suma. Y, además, están los comentarios de pasillo de la universidad de los mismos estudiantes, muchos del mundo de RD (…). Entonces, me parece que es bastante evidente que hay una situación política que no es descartable“.

Mayol aseguró que “hay algo extraño en un proceso tan altisonante y exagerado”. Además, aclaró que él no ha enviado a la prensa ninguna información sobre el proceso institucional: “Eso ha salido del lado de ellos. Me parece que ellos son los que quieren hacer un escándalo, dañar mi reputación. En el recurso de protección que yo interpuse anteriormente en la apelación, ellos dicen cosas espantosas, como que hay enriquecimiento ilícito, y yo estoy demandando porque no me han pagado”.

Finalmente, tildó de “absurda” la acusación por irregularidades en el proceso administrativo de su posgrado en España. “Cuando uno viaja tiene que solicitar un seguro que avale todo el procedimiento, eso está hecho. Segundo, yo hice mi rendición de gastos, no tuve gastos por rendir. Lo que yo tuve fue un viático, el cual no se rinde por definición, pero de pronto, para que yo pudiera, tendría que ocurrir que me pagasen el viático, que no lo han pagado, entonces cómo podría existir esa falta“.