“Me imagino que el ex comandante en jefe tomó la decisión pensando en la institución, a propósito de la investigación que lleva adelante la ministra”.

Con esas palabras, la futura ministra de Defensa, Maya Fernández, reaccionó a la renuncia del ex general Ricardo Martínez, quien declarará como inculpado en la investigación por el caso de fraude en el Ejército.

En ese sentido, la actual diputada aseguró que “yo todavía no asumo, por tanto, es mucha la información que yo no tengo y no me corresponde todavía (…) también hay que respetar un gobierno hasta el final“.

Asimismo, la futura secretaria de Estado afirmó que “no supe previamente esto, pero me imagino que él como comandante en jefe puso primero la institución y por tanto renunció, en ese sentido, corresponde”.

Por otro lado, Fernández declaró que en el programa de gobierno del presidente electo, Gabriel Boric, “hay una agenda de probidad que tiene que ser construida también en las Fuerzas Armadas para que no vuelvan a ocurrir hechos como los conocidos”.

En la misma línea, añadió que “para nosotros va a ser una agenda prioritaria y la vamos a dar a conocer pronto”.